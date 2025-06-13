صافرات الإنذار تدوي في أنحاء إسرائيل بعد الضربة على إيران

دخلت إسرائيل صباح الجمعة في حالة استنفار شامل، تحسبًا لهجوم إيراني انتقامي عقب الضربة الجوية التي شنتها على أراضٍ إيرانية فجر اليوم. ودوّت صفارات الإنذار في أنحاء متفرقة من البلاد، بينما أُغلق مطار بن غوريون الدولي وتم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل، بما في ذلك رحلات شركة "إلعال" الوطنية.

وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية في بيان رسمي عن رفع حالة التأهب القصوى في المستشفيات على مستوى البلاد، استعدادًا للتعامل مع سيناريوهات الإصابات الجماعية. كما أصدرت تعليمات مشددة للسكان بضرورة التعرف على أقرب موقع محصّن في مناطقهم، والالتزام بالبقاء داخله فور صدور أي إنذار، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقالت القيادة إن "الأيام القادمة ستكون صعبة ومعقدة، لكننا أقوياء معًا ومستعدون للدفاع عن دولة إسرائيل"، مضيفة أن الصواريخ التي قد تُطلق من إيران تحتاج إلى قرابة عشر دقائق للوصول إلى الأهداف داخل إسرائيل، وأن صفارات الإنذار ستُستخدم لتحذير السكان في حال حدوث إطلاق فعلي.

في السياق ذاته، أعلنت السلطات عن إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بالكامل، إلى جانب تعطيل الدراسة في جميع المدارس، وفرض قيود على الفعاليات العامة، بما في ذلك إلغاء "مسيرة الفخر" التي كانت مقررة في وقت لاحق اليوم.

وفي الضفة الغربية، رفع الجيش الإسرائيلي من مستوى التأهب في المستوطنات، وفرض إغلاقًا على المدن الفلسطينية، مع إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.