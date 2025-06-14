انطلقت على منصة Watch It أولى حلقات مسلسل "فات الميعاد" قبل يوم من عرضه عبر شاشة DMC، وجاء تتر الحلقة على أنغام أغنية "فات الميعاد" التي يحمل المسلسل اسمها، لكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك بعد رحيلها عن عالمنا منذ 50 عامًا.

أغنية "فات الميعاد" من كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان بليغ حمدي، وقد غنتها أم كلثوم لأول مرة عام 1967.

يُذكر أن مسلسل "فات الميعاد" مكوّن من 30 حلقة، ويشارك في بطولته: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ولاء الشريف، فدوى عابد، محمد علي رزق، محمود البزاوي، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، سلوى محمد علي، محمد السويسي، وغيرهم من النجوم.

المسلسل من إخراج سعد هنداوي، وإنتاج إبراهيم حمودة، وأشرف على الكتابة محمد فريد، وسيناريو وحوار: ناصر عبد الحميد، عاطف ناشد، إسلام أدهم. مدير التصوير: زكي عارف، إشراف فني وديكور: رضوى شعبان، موسيقى تصويرية: عزيز الشافعي، مونتاج: سامح أنور، منتج فني: محمد عبد الحفيظ، إشراف على الإنتاج: وليد حمودة.

العمل هو دراما اجتماعية، وفي الحلقات تبدأ القصة بحدث يبدو عاديًا، كأن تطلب زوجة الطلاق من زوجها بسبب استحالة العشرة بينهما. ولكن هذا الطلب يتحول إلى كرة ثلج تتعاظم وتؤثر على حياة جميع أبطال المسلسل، ليجدوا أنفسهم متورطين في صراع درامي شيق، تتبدل فيه حياتهم وتنكشف مع كل تطور في الأحداث خبايا نفس كل منهم. كأن ضغط الأحداث يسلط أضواء ساطعة على مناطق لم تكن مكتشفة أو ظاهرة في شخصياتهم أمام الآخرين وربما أمام أنفسهم. وذلك وسط عوالم مليئة بالرومانسية والحب، وما تفرضه من ود وشجاعة أحيانًا، ومن خوف وجبن وتناقض في أحيان أخرى.