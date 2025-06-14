قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها خطط طارئة للتعامل مع الأوضاع الراهنة وضمان استمرار إمدادات الغاز الطبيعي، لا سيما مع زيادة الاستهلاك المتوقعة خلال فصل الصيف.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»، مساء الجمعة، أن الحكومة كانت بدأت بالفعل منذ فترة في التعاقد على ثلاث سفن لإمداد مصر بالغاز الطبيعي المسال.

وأشار إلى وصول إحدى هذه السفن بالفعل وربطها بالموانئ المصرية لإمداد مصر بالغاز، فيما وصلت السفينتان الأخريان وجار العمل على ربطهما بالموانئ المصرية.

وفيما يتعلق بتخفيف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة بداية من الجمعة، أكد أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة طوارئ مؤقتة، مع استعادة كامل إمدادات الغاز من السفن الثلاث، ستعود المعدلات الطبيعية لتزويد كافة القطاعات، بما في ذلك قطاع الكهرباء.

وأضاف أنه خلال الشهر الجاري ستكون السفن الثلاث دخلت الخدمة بالكامل، مؤكدًا أن هناك توجيهات من رئيس مجلس الوزراء بتسريع عملية ربط هذه السفن بالغاز لضمان استعادة مستويات الإمدادات الطبيعية للغاز في أسرع وقت والوفاء بجميع احتياجات القطاعات.

وشدد على أن رئيس مجلس الوزراء أكد على أهمية تجنب تخفيف الأحمال الكهربائية على المواطنين، مضيفا أن الخطط الحالية تهدف إلى تحقيق ذلك وتجنب أي سيناريوهات تخفيف أحمال، لا سيما إذا تم احتواء الأوضاع الراهنة ولم تشهد مزيدًا من التدهور.