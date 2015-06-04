مريض توحد يحصل على المركز الأول على الجمهورية في الثانوية العامة

"الحمد لله بشكر ربنا أولًا.. وبشكر كل المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين اللي دعموني وعملوا معايا مجهود من نار وبفضلهم وصلت للمركز الأول".. قالها مروان وحيد عواد، شعبة علمي رياضة، ابن مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، والحاصل على المركز الأول على الجمهورية في نتيجة الثانوية العامة بمجموع درجات 405 درجة، وبنسبة نجاح 98.9%.

وأكد مروان، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم قام بإبلاغهم بنفسه بالنتيجة، مشيرًا إلى أن أمنيته هي أن يلتحق بكلية الهندسة المعمارية، وهو ما سيفعله بعد الإعلان عن التنسيق مباشرة.

وقال وحيد عواد، والد مروان، إن نجله كان يعاني من التوحد منذ كان عمره عامين، لكن بفضل الله وإيمانه بقدرات مروان، جعلها يُحقق المستحيل في رحلة علاج مروان، وظل جانبه يتابع حالته مع أكثر من طبيب إيمانًا بأنه سيكون في يوم "حاجة كبيرة"، قبل أن يضيف: "الحمد لله مروان أثبت النهاردة إني كنت على حق".