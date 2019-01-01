حزبا «الاشتراكي» و«القائمة الآن» النمساويان ينهيان إعداد قائمتهما للانتخابات البرلمانية

أقام الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي "إس بي أو"، اليوم السبت، مؤتمرا جماهيريا لإعلان قائمته وبرنامجه الانتخابي لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد، والمقرر لها 29 سبتمبر القادم.

وقالت مصادر في الحزب "إن البرنامج الانتخابي يتضمن المزيد من الرعاية الاجتماعية وتعزيز التنمية الاقتصادية، إلى جانب تكثيف الجهود لحماية المناخ، مشيرة إلى أن رئيسة الحزب باميلا راندي فاجنر وحاكم مدينة فيينا ميخائيل لودفيج، وهما في صدارة مرشحي الحزب للانتخابات المقبلة، شرحوا تفاصيل البرنامج اليوم أمام عدد من قيادات الحزب ومؤيديه".

ومن جانبه، انتهى حزب "القائمة الآن" من إعداد البرنامج والقائمة الانتخابية متجاهلا استطلاعات الرأي، التي تشير إلى حصوله على نسبة ضعيفة من أصوات الناخبين، خاصة مع انسحاب العديد من الشخصيات البارزة من عضويته.

وقالت مصادر في الحزب "إن مؤسس القائمة بيتر بيلز ورئيس الحزب ماريا ستيرن يتمتعان بفرص جيدة للفوز في الانتخابات البرلمانية".