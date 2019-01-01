منظمة «سي آي» الألمانية تستأنف مهام إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط نهاية يوليو

أعلنت منظمة "سي آي" الألمانية غير الحكومية، اليوم السبت، أنها ستبدأ بتنفيذ مهام لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط مجددا بحلول نهاية يوليو، حيث تأتي مثل هذه العمليات الخاصة فى إطار مواجهة مباشرة مع الحكومات غير الراغبة في استقبال المهاجرين.

وقال جوردن إيسلر، المتحدث باسم سي آي، إن السفينة "آلان كردي" التابعة للمنظمة موجودة حاليا في مايوركا من أجل الإعداد للمهمة التالية التي من المقرر أن تبدأ في الفترة من 22 حتى 24 يوليو.

وأنقذت السفينة "آلان كردي" التي ترفع علم ألمانيا ، أكثر من 60 مهاجرا من ليبيا مؤخرا.

ووافقت مالطا يوم الأحد على السماح للمهاجرين الذين أنقذتهم منظمة سي آي بالهبوط على أراضيها، وبعدها عادت "آلان كردي" إلى مناطق عملياتها.

وكانت عمليات الإنقاذ الخاصة قد انتهت مرارا بأزمات مع مسؤولين حكوميين أو احتجاز سفن الإنقاذ. وتعد آلان كردي واحدة من قلة من السفن التي لا تزال نشطة، حيث تم الاستيلاء على سفن لمنظمات غير حكومية أخرى أو تم إجبارها على البقاء في مالطا أو إيطاليا.