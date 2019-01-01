العاهل السعودي يأمر باستضافة 1300 حاج وحاجة من 72 دولة

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة 1300 حاج وحاجة من 72 دولة حول العالم.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، في بيان السبت، إن "حرص الملك سلمان الدائم على العناية بمصالح المسلمين في أنحاء العالم يدل على تقوية أواصر ووشائج العلاقات والتضامن الإسلامي بين الدول".

وأوضح أن إجمالي من استفادوا من هذا البرنامج منذ بدايته 1997 حتى تاريخه وصل إلى 52747 حاجًا وحاجة من مختلف دول العالم.

وكان العاهل السعودي وجه في السابع من الشهر الحالي باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام.