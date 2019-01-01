فيتش تخفض تصنيف تركيا إلى بي بي سالب بعد عزل محافظ البنك المركزي

خفضت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، الجمعة، التصنيف الائتمانى لتركيا، وقالت إن فصل محافظ البنك المركزي التركي يهدد بتدمير الثقة المحلية الضعيفة بالفعل ويعرض التدفقات النقدية إلى داخل البلاد للخطر.



وخفضت الوكالة تصنيف عجز جهة إصدار السندات طويلة الأجل بالعملات الأجنبية إلى بي بي سالب من بي بي مع نظرة سلبية، حسبما قالت الوكالة في بيان.



ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن بيان وكالة فيتش القول أن فصل محافظ البنك المركزي التركي مراد جيتين كايا يعزز الشكوك حيال تسامح السلطات إزاء فترة من النمو المستمر دون المستوى ، وتراجع معدل التضخم وهى الفترة التى تعتبرها فيتش متسقة مع إعادة التوازن والاستقرار في الاقتصاد.



وتضيف الخطوة المزيد من الغموض على التوقعات بالنسبة للإصلاحات الهيكلية والإدارية لمالية القطاع العام في تركيا.