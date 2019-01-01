 فيتش تخفض تصنيف تركيا إلى بي بي سالب بعد عزل محافظ البنك المركزي - بوابة الشروق
السبت 13 يوليه 2019 1:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من المسئول الأول عن الخروج المبكر لمصر من كأس أمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

فيتش تخفض تصنيف تركيا إلى بي بي سالب بعد عزل محافظ البنك المركزي

أنقرة - (د ب أ)
نشر فى : السبت 13 يوليه 2019 - 1:41 ص | آخر تحديث : السبت 13 يوليه 2019 - 1:41 ص
خفضت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، الجمعة، التصنيف الائتمانى لتركيا، وقالت إن فصل محافظ البنك المركزي التركي يهدد بتدمير الثقة المحلية الضعيفة بالفعل ويعرض التدفقات النقدية إلى داخل البلاد للخطر.

وخفضت الوكالة تصنيف عجز جهة إصدار السندات طويلة الأجل بالعملات الأجنبية إلى بي بي سالب من بي بي مع نظرة سلبية، حسبما قالت الوكالة في بيان.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن بيان وكالة فيتش القول أن فصل محافظ البنك المركزي التركي مراد جيتين كايا يعزز الشكوك حيال تسامح السلطات إزاء فترة من النمو المستمر دون المستوى ، وتراجع معدل التضخم وهى الفترة التى تعتبرها فيتش متسقة مع إعادة التوازن والاستقرار في الاقتصاد.

وتضيف الخطوة المزيد من الغموض على التوقعات بالنسبة للإصلاحات الهيكلية والإدارية لمالية القطاع العام في تركيا.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك