 بومبيو ولافروف يبحثان تسوية الأزمات في سوريا وليبيا - بوابة الشروق
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بومبيو ولافروف يبحثان تسوية الأزمات في سوريا وليبيا

هديل هلال
نشر في: الإثنين 13 يوليه 2020 - 9:43 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يوليه 2020 - 9:43 م

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي، مايك بومبيو، في اتصال هاتفي، تسوية الأزمات في كل من ليبيا وسوريا وأفغانستان، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته مساء اليوم الاثنين، بأن لافروف وبومبيو تناولا، خلال اتصال هاتفي أجري بمبادرة من الجانب الأمريكي، معنية بمهمات تسوية النزاعات في مناطق متفرقة بالعالم، بما في ذلك الأوضاع في كل من أفغانستان وليبيا وسوريا.

وبحسب البيان، بحث وزيرا الخارجية بعض المواضيع الحيوية الأخرى للأجندة الدولية وقضايا العلاقات الثنائية بين البلدين.

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