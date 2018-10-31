أفغانستان: مقتل 13 عنصرا أمنيا في هجومين لحركة طالبان شمالي البلاد

أعلن مسؤولون محليون ومصادر أمنية في أفغانستان، اليوم الاثنين، مقتل 13 فردا من قوات الأمن على الأقل وإصابة أكثر من 11 آخرين في اشتباكات مع حركة "طالبان" الإرهابية في إقليم "بدخشان" وولاية "قندوز" بشمال البلاد.

وقال مصدر أمني - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية - إن 6 ضباط من الشرطة لقوا مصرعهم وأصيب 9 آخرون في اشتباكات مع الحركة المتطرفة جراء شن مسلحيها هجوما على نقاط تفتيش أمنية، مساء أمس الأحد، في منطقة "إمام صاحب" بولاية قندوز، مضيفا أن الاشتباكات انتهت صباح اليوم وكبدت "طالبان" خسائر جسيمة.

من جهته، أعلن المتحدث باسم حاكم إقليم "بدخشان" نيك محمد نازاري، مقتل 7 أشخاص من قوات الأمن وإصابة اثنين آخرين إثر هجوم آخر استهدف نقاط تفتيش أمنية في الإقليم وشنه 70 مسلحا من حركة "طالبان" وتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

وقال نازاري إن خمسة من المسلحين المتطرفين قتلوا وأصيب آخرون خلال التعامل مع الهجوم، مشيرًا إلى أن قوات الأمن تمكنت من دحر هؤلاء المسلحين والتصدي لهم.