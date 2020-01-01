وزير الخزانة الأسترالي يتوقع ارتفاع معدل البطالة

قال جوش فريدينبرج وزير الخزانة الأسترالي إنه من المتوقع ارتفاع معدل البطالة في أستراليا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وأضاف فريدينبرج في تصريحات للصحفيين إن معدل البطالة الفعلي يبلغ نحو 3ر13 في المئة في حين أن المعدل الرسمي يبلغ 1ر7 في المئة فقط. وقال إن "هذا يعني وجود عدد كبير من الناس العاطلين بما يعكس التحديات الاقتصادية التي نواجهها الآن".

وواصل وزير الخزانة تصريحاته قائلا "نرى تراجعا كبيرا في عدد ساعات العمل للعاملين خلال الشهور الماضية منذ تفشي فيروس كوفيد-19 في أستراليا".

ومن المقرر أن يعلن مكتب الإحصاء الأسترالي بيانات البطالة يوم 16 يوليو الحالي.

وفي بيان صحفي قال فريدينبرج إن حكومة رئيس الوزراء موريسون تساعد في استمرار الشركات في السوق والأستراليين في وظائفهم من خلال ضخ مساعدات بقيمة 259 مليار دولار بما يعادل 3ر13 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف أن الدفعة الثانية من الدعم النقدي الذي تقدمه الحكومة بقيمة 750 دولار لكل مواطن ستضخ نحو 8ر3 ميار دولار في الاقتصاد وتوفر شريان حياة اقتصادي لملايين الأستراليين في أمس الحاجة لذلك.