النمسا تسجل 51 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أول انخفاض عقب عدة أيام سجلت فيها الإصابات الجديدة ما يزيد على المائة إصابة جديدة يوميا.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 18 ألفا و948 حالة، وحالات الشفاء 17 ألف حالة، بالإضافة إلى وفاة 708 حالات، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 82 حالة منها 8 حالات في وحدة العناية المركزة.

وأوضحت أن معظم الإصابات الجديدة تركزت في ولاية النمسا العليا بعدد 25 إصابة تليها العاصمة فيينا مسجلة 19 حالة وقد بلغت الإصابات الفعلية في العاصمة 400 إصابة.