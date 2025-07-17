نتنياهو: لن نسمح للنظام السوري بالتقدم جنوب دمشق

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقطع فيديو قدّم فيه آخر المستجدات بشأن الغارات الإسرائيلية على سوريا أمس.

وقال: "انتهك النظام السوري سياستنا المتمثلة في نزع السلاح من المنطقة الواقعة جنوب دمشق، من الجولان إلى جبل الدروز، وحماية إخواننا الدروز"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني اليوم الخميس.

وأكد نتنياهو: "بدأ النظام السوري بقتل الدروز في منطقة يجب أن تكون منزوعة السلاح، لن نقبل هذا، لن نسمح للقوات العسكرية بالتقدم جنوب دمشق، ولن نسمح بإلحاق الأذى بالدروز".

وأضاف نتنياهو أن وقف إطلاق النار في البلاد "تحقّق بالقوة".

وتصاعدت الاشتباكات بين البدو السنة والأقليات الدرزية في جنوب سوريا بشكل حاد في الأيام الأخيرة، وتركزت في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، مع انتشار قوات تابعة للحكومة السورية في المنطقة.

وزعمت إسرائيل أنها ردا على أعمال العنف ضد الدروز، قصفت العديد من الأهداف في دمشق، من بينها مبنى رئاسة الأركان.

وعقب القصف الإسرائيلي لدمشق، توصلت الحكومة السورية والدروز إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء.