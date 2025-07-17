انتهى صُنّاع حكاية "فلاش باك" من تصوير مشاهدها بالكامل، لتكون أولى الحكايات الجاهزة للعرض ضمن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، والمقرر بدء بثه خلال شهر أغسطس المقبل.

وتدور أحداث "فلاش باك" في إطار تشويقي يغلفه الغموض، حول شخصية "زياد الكردي"، محقق جنائي يُجسد دوره الفنان أحمد خالد صالح، وعلاقته بزوجته "مريم"، وهي رسامة وراقصة استعراضية، وتؤدي دورها الفنانة مريم الجندي، فيما يظهر الفنان خالد أنور كضيف شرف في بعض الحلقات.

واحتفل فريق العمل صباح اليوم بانتهاء التصوير، حيث التُقطت الصور التذكارية بعد الانتهاء من تصوير المشهد الأخير.

الحكاية من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ومن إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويضم مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" سبع حكايات مستقلة، تمتد كل واحدة منها إلى خمس حلقات، ليبلغ إجمالي حلقاته 35 حلقة تُعرض تباعًا ضمن موسم صيف 2025.