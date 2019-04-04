وزيرة الهجرة: افتتاح المركز المصري الألماني الشهر المقبل

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن المركز المصري الألماني الذي وقعت الوزارة العقد التنفيذي لإنشائه، يهدف إلى عرض فرص العمل المتاحة في السوق الألماني.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن المركز يعرض الوظائف المتواجدة على موقع وزارة الخارجية الألمانية، مشيرة إلى أن المركز يساعد المواطنين في تقديم كل الأوراق والمستندات واستيفاء الشروط المطلوبة للوظيفة.

ولفتت إلى افتتاح المركز الشهر المقبل، قائلة إن الموقع الإلكتروني للمركز سيتضمن عرض كل فرص العمل في ألمانيا، فضلًا عن استهداف الوزارة للمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن المركز سيعمل على تنمية اللغة والثقافة الألمانية للمتقدمين، حتى يصبحوا مدربين مهنيًا وحرفيًا، ذاكرة أن المركز سيعقد ورش تدريب قبل السفر.

وأوضحت أن المركز سيساهم في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتنمية القدرات، إضافة إلى إعادة الاندماج للمهاجرين غير الشرعيين حال العودة الطوعية.

ووقعت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أندرياس كوك مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر، العقد التنفيذي لإنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بقيمة 2 مليون يورو، بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشؤون التطوير المؤسسي.