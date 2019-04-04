البيت الأبيض يؤكد أن العلاقة بين ترامب وفاوتشي «جيدة»

سعى البيت الأبيض، اليوم الاثنين، لإصلاح العلاقة المتوترة مع كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، قائلا إنه والرئيس دونالد ترامب واصلا العمل معا بشكل جيد على الرغم من الانتقادات العامة الأخيرة التي وجهها الرئيس والمسؤولين في البيت الأبيض.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني قولها اليوم الاثنين إن: "فكرة وجود أبحاث معارضة، وأن فاوتشي يعارض الرئيس، هي أبعد ما تكون عن الحقيقة، لأن هناك علاقة عمل جيدة جدا بين الرئيس و فاوتشي".

وفي مطلع الأسبوع ، قام مسؤولون في البيت الأبيض بتوزيع ملف على المراسلين لتوجيهات أعلنها د. فاوتشي في بداية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ثم تم تغييرها في وقت لاحق.

وفي الأسبوع الماضي، انتقد ترامب علنا د. فاوتشي في مقابلتين تلفزيونيتين ، ولكن ماكناني نفت أن الانتقاد كان يهدف لتشويه سمعة فاوتشي:"نحن قدمنا ردا مباشرا على سؤال مباشر ، وهذا هو كل الموضوع ".

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز يوم الخميس الماضي:"الدكتور فاوتشي رجل لطيف، لكنه ارتكب الكثير من الأخطاء،

وأضاف ترامب أن فاوتشي عارض قراره بحظر السفر من الصين في بداية الجائحة، وهي خطوة يقول البيت الأبيض إنها أنقذت مئات الآلاف من الأرواح.