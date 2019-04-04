البر الرئيسي الصيني يسجل 29 إصابة جديدة بكورونا 2 منها محلية

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 29 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين محليتي العدوى في مقاطعتي جيانجسو ويوننان، بينما البقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 92095 حالة، بينهم 492 لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 86967، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

وتم أمس تسجيل 22 حالة جديدة بدون أعراض، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.