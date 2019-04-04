 الصحة العالمية تندد بجشع الدول الساعية لتطعيم سكانها بجرعة ثالثة من لقاح كورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 يوليه 2021 10:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد زيادة الإقبال على كفالة الأطفال الأيتام بعد عرض مسلسل ليه لأ؟
النتـائـج تصويت

الصحة العالمية تندد بجشع الدول الساعية لتطعيم سكانها بجرعة ثالثة من لقاح كورونا

وكالات:
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 10:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 10:22 ص

ندد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الإثنين، بـ"جشع" الدول التي تفكر بتطعيم سكانها بجرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19)، رغم أن العلم لم يُثبت بعد ضرورة هذه الجرعة المعززة، في الوقت الذي لا يزال فيه سكان دول عديدة أخرى ينتظرون تلقي جرعتهم الأولى.

وقال جيبريسوس، خلال مؤتمره الصحفي الدوري في جنيف: "إذا لم ينجح التضامن، فهناك كلمة تُفسّر إطالة عذاب هذا العالم.. إنها الجشع".

وبنبرة غاضبة، ندد المدير العام بالانقسام العالمي فيما يتعلق بعمليات تسليم اللقاحات "غير المنتظمة وغير المتكافئة"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

كما ندد بواقع أن "بعض البلدان وبعض المناطق بصدد طلب ملايين الجرعات الثالثة (المُعزّزة)، بينما لم تتمكن بلدان أخرى بعد من تحصين العاملين في مجال الرعاية الصحية والمجموعات الأكثر ضعفاً من سكانها".

ولطالما انتقد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ونوابه الدول والصناعيين الذين يبرمون هذه العقود من أجل الحصول على جرعات ثالثة.

وأوصى تحالف فايزر- بيونتيك، الجمعة، بتلقي جرعة ثالثة من لقاحه لجعله أكثر فاعلية، في الوقت الذي تتسببت فيه متحورة دلتا الشديدة العدوى بتفشي الوباء في آسيا وإفريقيا وتزايد أعداد الإصابات في أوروبا والولايات المتّحدة.

وقالت المديرة العلمية لمنظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان، الإثنين، إنه "لا يوجد دليل علمي يشير إلى أن المرء يحتاج إلى حقنة معززة"، بخلاف الجرعتين الأوليتين الموصى بهما.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك