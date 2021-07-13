 مسؤول أوروبي يؤكد ضرورة الاستقرار في الإقليم عبر الاتفاق حول سد النهضة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤول أوروبي يؤكد ضرورة الاستقرار في الإقليم عبر الاتفاق حول سد النهضة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 7:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يوليه 2021 - 7:07 م

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم السفير روبرت فان دن دوول، ضرورة الاستقرار في الإقليم عبر الاتفاق بين الأطراف حول قضية سد النهضة، وجعلها عاملا للتعاون الاقتصادي بدلا عن التنافس.

جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، بحضور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بالسودان انتي ويبر.

وقال رئيس البعثة، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول التوترات التي تشهدها الحدود بين السودان وإثيوبيا، وتطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

وأشار إلى أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والسودان، إلى جانب مبادرة رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، حول التوافق والانتقال السياسي في السودان، مشيرا إلى دعم الاتحاد لخطوات التوافق السياسي والتحول الديمقراطي في السودان.

وأوضح أن عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، أكد على مبادرة رئيس مجلس الوزراء من أجل إنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي.

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