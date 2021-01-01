محافظ الإسكندرية: إزالة 424 حالة بناء مخالف في 6 أشهر

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إنه تم إزالة 424 حالة بناء مخالف في 6 أشهر، مكلفا جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة بكل حزم وقوة.

يأتي ذلك لما تمثله من خطورة داهمة على أرواح المواطنين، ولما تشكله من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية، وتتسبب في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء بالاستمرار في تنفيذ قرارات إزالة المباني المخالفة، وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، لمنع أي شخص تسول له نفسه استغلال فترات العطلات للبناء بدون ترخيص وللقضاء على هذه الظاهرة في المهد.

فيما شنت أحياء المحافظة العديد من الحملات للقضاء على هذه الظاهرة في المهد، حيث بلغت إجمالي حالات الإزالة التي نفذتها أحياء المحافظة في الفترة من يناير 2021 وحتى يوليو 2021، 424 حالة إزالة للعقارات والمباني المخالفة.

يذكر أن حي العامرية ثان هو أكثر الأحياء إزالة للعقارات المخالفة، حيث بلغت عدد حالات الإزالة التي تم تنفيذها من قبل الحي في الفترة من يناير 2021 حتى يوليو 2021 عدد 117 حالة إزالة.

ويأتي في المركز الثاني من حيث عدد حالات الإزالة التي تمت إزالتها حي شرق حيث بلغت عدد حالات الإزالة به 107 حالات، ثم حي العامرية أول حيث جاءت عدد حالات الإزالة التي تم تنفيذها به 45 حالة إزالة، ثم جاء حي العجمي الذي أزال 37 حالة مخالفة، وتلاه مركز و مدينة برج العرب الذي نفذ 28 حالة إزالة، وتبعه حي الجمرك الذي أزال 26 حالة مخالفة، وبعده حي وسط بعدد حالات إزالة 23 حالة، ثم حي منتزه أول بعدد حالات إزالة بلغت 19 حالة، ثم حي غرب بعدد حالات 13 حالة إزالة.

وجاء حي منتزه ثان في المركز الأخير من حيث عدد حالات الإزالة التي نفذها، حيث أزال 9 حالات خلال الفترة من يناير و حتى يوليو 2021.