طلاب الثانوية بالدقي: الفرنساوي سهل ومن منصات الوزارة

عبر طلاب مدرسة الأورمان بالدقي عن سعادتهم لسهولة امتحان اللغة الفرنسية، واشتكى البعض من عدة نقاط كانت تحتاج لوقت أطول، كونها غير مباشرة، بمادتي الإيطالي والألمانية.

وقال الطالب إيهاب أبوزيد، إن امتحان اللغة الفرنسية، جاء سهل ومباشر، مؤكدا تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، من تشغيل المراوح، وارتداء الكمامات.

وأكد محمد صلاح، أن امتحان اللغة الإيطالية كان فى مستوى الطالب المتوسط، لافتا إلى أنه كانت هناك به بعض النقاط التي تحتاج لتركيز كبير كونها غير مباشرة.

وأوضحت منار عثمان، أن امتحان اللغة الألمانية جاء به بعض الجزيئات المعقدة التي تحتاج إلى تركيز أعلى.

وأشار الطالب أشرف عبد الوهاب، إلى أن أسئلة الفرنساوي كانت من الكتاب الدراسي ومنصة الوزارة، موضحا أنه تدرب جيد علي الأسئلة من خلال الدروس الخصوصية، قائلا: "حليت كل الأسئلة وما توفيقي إلا بالله".

وأكدت صباح منصور، طالبة، صعوبة امتحان الألماني: "بعد المذاكرة دي كلها الامتحان يجي معقد بطريقة محبطة"، معربة عن حزنها الشديد لعدم حصولها على الدرجة المرغوب فيها للالتحاق بكلية الألسن.

وقال محمود رشاد، طالب، إن امتحان الإيطالي للشعبة الأدبية لا يختلف كثيرا عن امتحان الإيطالي للشعبة العلمية، لذا أذاكر دروسي جيداً وأطلع على امتحان أمس، مؤكداً وجود بعض النقاط التي تميز الطالب المتفوق عن الطالب العادي.

وأعبرت سيدة منصور، طالبة، عن فرحها الشديد لحل جميع أسئلة الفرنساوي قبل مرور ساعة ونص من الوقت، موضحًا أن الامتحان كان من داخل المراجعات الموجودة على المنصه الإلكترونية ومراجعات الدروس الخصوصية.

ولفت أحمد جمال، إلى أن جميع الطلاب كانوا ملتزمين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، موضحًا أن امتحان الألماني حدد مستوى الطلاب لتواجد بعض النقاط الصعبة التى تحتاج لفهم وتركيز كبير.