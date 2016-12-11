وزيرة الدفاع الألمانية تنتقد القيادة في مالي بعد اعتقال فريق حراسة لقاعدة أممية

وجهت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، انتقادات حادة لمن هم في السلطة في مالي بعد اعتقال فريق حراسة تابع لقاعدة الأمم المتحدة في مطار باماكو.

وقالت لامبرشت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء: "يعتبر تصرف حكام مالي إشارة إشكالية للغاية. تدور -للأسف مرة أخرى- شكوك كبيرة حول ما إذا كانت مالي لا تزال لديها أي اهتمام بتعاون بناء في إطار مينوسما.. أدعو المسؤولين في مالي إلى إطلاق سراح الجنود الإيفواريين على الفور".

وكانت الحكومة العسكرية في مالي قد اعتقلت 49 جنديا من كوت ديفوار المجاورة يوم الأحد الماضي عندما هبطوا في باماكو باعتبارهم "مرتزقة". وكان من المفترض أن يحل هؤلاء الجنود محل قوة تتولى تأمين قاعدة "مينوسما" التابعة للأمم المتحدة في المطار.