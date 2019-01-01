وزير الخارجية الأوكراني: نقترب من إيجاد حل لأزمة الحبوب

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن أوكرانيا تقترب من إيجاد حل لأزمة الحبوب الناجمة عن الغزو الروسي.



وقال كوليبا لصحيفة "الباييس" في حوار نُشر اليوم الأربعاء "نحن على بعد خطوات من التوصل لاتفاق مع روسيا". وأكد أن بلاده على استعداد "لتصدير الحبوب إلى السوق الدولية".



وتستضيف تركيا اليوم لقاء بين وفود عسكرية تركية وروسية وأوكرانية في إسطنبول، لبحث سبل تأمين الشحن للحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية.



وتُتهم روسيا بعرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية، مما أدى لارتفاع الأسعار في السوق وحدوث أزمة غذاء، خاصة في الدول الأكثر فقرا.



وأضاف كوليبا "نحن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات، وكل شيئ يعتمد الآن على روسيا. إذا أرادوا ذلك حقا، فإن تصدير الحبوب سوف يبدأ قريبا".



ولدى سؤاله حول الأسباب التي قد تدفع روسيا للسماح بتصدير الحبوب، قال كوليبا "أرى سببا واحدا: هم يريدون أن يظهروا للدول في أفريقيا وآسيا أنهم يريدون إنقاذهم من نقص الغذاء".



وعلى الرغم من أن وزير الخارجية كان متفائلا، فإنه اعترف بأن ليس كل شيئ مؤكدا بعد.



وقال "صحيح أن روسيا ليست مهمتة بتصدير الحبوب الأوكرانية. هم يعلمون إننا إذا قمنا بالتصدير، سوف نجني ربحا من الأسواق العالمية ونصبح أقوى نتيجة لذلك".