حملة سندات جازبروم الروسية يصرفون دفعة متأخرة بالدولار والفرنك السويسري

قالت مصادر مطلعة إن بعض حملة إصدارين من سندات شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة "جازبروم" تسلموا دفعة مقررة من مستحقاتهم لدى الشركة ط، بعد تأخير استمر نحو أسبوعين بسبب مشكلات في تحويل الأموال على خلفية العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن ستة من حملة السندات المصدرة بالفرنك السويسري وثلاثة من حملة سندات مصدرة بالدولار، أكدوا تسلم الدفعة، في حين قال باقي حملة السندات إنهم في انتظار وصول الأموال إلى حساباتهم المصرفية.



كان المقرر صرف عائد قيمته 15 مليون دولار على إصدار سندات دولارية ممتدة حتى 2027 يوم 29 يونيو الماضي، في حين كان الموعد الأصلي المقرر لصرف عائد بقيمة 7ر7 مليون فرنك (8ر7 مليون دولار) على سندات بالفرنك يوم 30 يونيو الماضي.



وفي حين حولت الشركة الروسية الأموال المستحقة عليها في الموعد المقرر أواخر الشهر الماضي، تستغرق البنوك المكلفة بإدارة السداد وقتا إضافية لمراجعة التعاملات في ضوء العقوبات.



يذكر أن مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية، وكيل سداد السندات الروسية، احتاجت إلى وقت أطول لمراجعة التعاملات للتأكد من توافقها مع قواعد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.