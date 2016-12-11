ارتفاع أعداد غرقى شواطيء بحر الإسكندرية لـ12 شخصًا

انتشلت، قوات الإنقاذ في الإسكندرية، بالتنسيق مع غواصين الخير، اليوم الثلاثاء، جثة، عماد محمد عبد المقصود الخولي، 20 عامًا، محل إقامته محافظة المنوفية، بعد مضي 24 ساعة من غرقه، حيث لقفته امواج مياه البحر من بين أصدقائه أثناء استحمامهم في شاطئ سيدي بشر، التابع لنطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، ليرتفع بذلك عدد غرقى إجازة عيد الأضحى إلى 12 شخصًا.

وفي وقت سابق، تعرض: محمد أحمد القاضي، 17 عامًا، محل إقامته محافظة الجيزة، للغرق في شاطيء الزراعيين، وخرج جثمانه من أمام شارع 63، حيث حواجز شاطئ النخيل، فيما تعرض محمد عبد الله ظريف، وأدهم محمد عوض مؤنس، محل إقامتهم مدينة إدكو، محافظة البحيرة، للغرق في شاطئ السلام، وجارٍ البحث عنهم، وغرق يونس مستور هيبه، 17 عامًا، في قرية "فينوس" منطقة أبو صير، التابعة لقسم شرطة برج العرب.

وصرحت النيابة العامة في الإسكندرية، بتسليم جثامين، 6 أشخاص لأسرهم؛ لمواراتهم الثرى، بعد أن لقوا حتفهم غرقًا، أثناء استحمامهم في مياه البحر بـ6 شواطئ، إثر ارتفاع الأمواج، وذلك عقب توقيع الكشف الطبي عليهم؛ لبيان أسباب الوفاة.

وطلبت النيابة أقوال شهود العيان حول ملابسات تلك الحوادث، ومدها بتحريات المباحث حول الواقعة، حيث جاء بالتحقيقات الأولية عدم إلتزام رواد الشواطئ بتعليمات المنقذين، رغم رفع الرايات التحذيرية، ونزول البعض في ساعات مبكرة، قبل مواعيد العمل الرسمية.

والغرقى هم: معاذ أحمد مرسى، 9 أعوام، محل إقامته مدينة أبو حمص، محافظة البحيرة، يعاني من مريض التوحد، ولقي مصرعه أثناء السباحة في مياه الشاطيء الغربي، ومحمد ذكي البيومي، 19 عامًا، محل إقامته مدينة زفتي، محافظة الغربية، ولقي مصرعه غرقًا في مياه شاطئ "كناري".

فيما غرق، عمرو عادل شادي، 20 عامًا، طالب، محل إقامته، قرية الحسين، محافظة الغربية، في مياه شاطيء السلام، منطقة العجمي، ومحمد السعيد الدسوقي، 55 عامًا، محل إقامته شارع الورشة، حيث لقي مصرعه في مياه شاطئ الهانوفيل العام، عقب انتشاله ونقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، لكنه فارق الحياة.

بينما لقي محمد سيد عبد الحميد، 20 عامًا، محل إقامته محافظة القاهرة، مصرعه غرقًا في قرية "سلسبيل" أمام الكيلو 61 طريق الساحل الشمالي، كما غرق شاب في مياه شاطئ الهانوفيل الشرقي "المميز"، وتم انتشاله من مياه البحر بواسطه أسرته ونقله إلى المستشفى، لكن روحه فاضت إلى بارئها.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، عدة إخطارات من مأموري الأقسام، وإدارة شرطة النجدة، حول ورود بلاغات من الأهالي بغرق 6 مصطافين.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف، وفرق الإنقاذ البحري، وغواصين الخير إلى مواقع البلاغات، تبين من الفحص الأولي أن الغرقى كانوا في نزهة، ولقفتهم أمواج مياه البحر.

تم نقل الجثث إلى المشرحة، وتحررت محاضر إدارية بوقائع الغرق، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.

وتشهد شواطئ الإسكندرية، ارتفاعًا ملحوظًا في حركة الأمواج، دعت مسئوليها إلى رفع الرايات الصفراء والحمراء، خاصة في القطاع الغربي، وسط تحذيرات لرواد البحر من مخالفة تعليمات ارتياده.

ويذكر أن النيابة، صرحت أمس، بتسليم جثة شاب يدعى، أحمد محمد سعيد، 25 عامًا، محل إقامته منطقة شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، لأسرته؛ لمواراته الثرى، حيث لقي مصرعه، أثناء استحمامه في شاطيء "شهر زاد"، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا إلى 12 غريقًا خلال إجازة عيد الأضحى المُبارك.