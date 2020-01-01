اتخذت الإدارة العامة لمرور الجيزة إجراءاتها لتنفيذ إغلاق كلي لمحور صفط اللبن في الاتجاه القادم من جامعة القاهرة للطريق الدائري لمدة 20 دقيقة لتركيب كمر معدني ضمن مشروع الخط الثالث لمترو الانفاق في الثالثة والنصف صباح غد الخميس.



يأتي ذلك في إطار تنفيذ أعمال مشروع مترو الأنفاق - الخط الثالث - المرحلة الثالثة وترکیب کمرة معدنية كمرحلة أولى أعلى كوبرى ثروت خط السكه الحديد.



كما ستجري الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلة مرورية مؤقتة كالآتي:



حركة المركبات القادمة من جامعة القاهرة وترغب في السير تجاه الطريق الدائري تقوم بالسير يمينا تجاه شارع أحمد الزيات حتى شارع التحرير ثم الدوران والعودة تجاه شارع السودان ثم الدخول يساراً والصعود مطلع صفط اللبن تجاه الطريق الدائري.