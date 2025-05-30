المحكمة العليا الأمريكية تسمح لترامب بإنهاء الإفراج الإنساني المشروط عن 500 ألف شخص

أفسحت المحكمة العليا اليوم الجمعة الطريق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحرمان مئات الآلاف من المهاجرين من الحماية القانونية المؤقتة، ليرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا للترحيل إلى حوالي مليون شخص.



وألغى قضاة المحكمة أمرا من محكمة أدنى أبقى الحماية القانونية المؤقتة لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا.

كما سمحت المحكمة للإدارة بإلغاء وضع قانوني مؤقت لنحو 350 ألف مهاجر فنزويلي في قضية أخرى.

لم تشرح المحكمة الأسباب التي استندت إليها في الأمر الموجز الذي أصدرته، وهو ما يعد أمرا معتادا في جدول القضايا الطارئة لديها. وقد أبدى اثنان من القضاة اعتراضهما العلني على القرار.



وكان الرئيس ترامب قد تعهد في حملته الانتخابية بترحيل ملايين الأشخاص، وسعى وهو في منصب الرئاسة لتقويض سياسات إدارة الرئيس السابق جو بايدن التي أتاحت سبلا لإقامة المهاجرين بشكل شرعي في الولايات المتحدة.



وتدفع وزارة العدل بأن الحماية الممنوحة للأشخاص الفارين من الاضطرابات في بلدانهم الأصلية كان الغرض منها دائما أن تكون مؤقتة، وأن لوزارة الأمن الداخلي الصلاحية في إلغائها دون تدخل من القضاء.