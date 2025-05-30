الرئيس اللبناني يتسلّم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد

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تسلّم الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الجمعة، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لدى لبنان، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في القصر الجمهوري في بعبدا.

وضمّ الوفد الدبلوماسي كلاً من: سفير مملكة بلجيكا أرناوت باولس، وسفير جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية سوشيل كومار لامسال، وسفير جمهورية البوسنة والهرسك سلافكو ماتانوفيتش، وسفير جمهورية كوريا جيوسوك جون، وسفير جمهوريةأوكرانيا رومان جوريانوف.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، والأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، والمدير العام للمراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد، ومدير المراسم في وزارة الخارجية السفير أسامة خشاب.

وخلال اللقاء، نقل السفراء إلى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم له بالتوفيق في مهامه، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وبلدانهم.

من جهته، حمّل الرئيس عون السفراء الجدد تحياته إلى رؤساء دولهم، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم الدبلوماسية في لبنان.