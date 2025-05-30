السلطات بولاية كنتاكى الأمريكية تعلن مقتل شخص وإصابة آخرين جراء هبوب عاصفة

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ضربت عواصف عاتية منطقة نائية في وسط ولاية كنتاكي صباح اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة سبعة أشخاص.

وصرح تيموثي جريفز، القاضي التنفيذي لمقاطعة واشنطن، بأن منزلين أو ثلاثة منازل دُمّرت وأن أشجارا سقطت، مما أدى إلى إغلاق الطرق مؤقتًا.

وقال جريفز: "كنا محظوظين لأن هذا الحدث وقع في منطقة نائية من المقاطعة".

ألغى الحاكم آندي بشير زيارة كان من المقرر أن يقوم بها يوم الجمعة إلى مقاطعتي بولاسكي ولوريل، اللتين ضربهما إعصار في وقت سابق من هذا الشهر. وقد أسفرت تلك العاصفة عن مقتل 19 شخصًا في الولاية.

وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن المسؤولين يستجيبون لتقارير عن احتمال وقوع إعصار في مقاطعة واشنطن.



