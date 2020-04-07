أستون فيلا يتعاقد مع المدافع الإسباني باو توريس

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، تعاقده مع المدافع باو توريس قادما من فياريال الإساني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن توريس - 26 عاما - والذي شارك في 23 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني، انتقل إلى ملعب "فيلا بارك" في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها، بعد الموافقة على عقد يمتد لخمسة أعوام.

وسينضم توريس إلى مواطنه الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لأستون فيلا، والذي سبق له أن دربه في فياريال الملقب بـ"الغواصة الصفراء".

وكان توريس قد فاز بلقب الدوري الأوروبي عام 2021 تحت قيادة إيمري، كما ساعد الفريق على الوصول إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا في العام التالي.

وأصبح توريس التعاقد الثاني لأستون فيلا هذا الصيف، بعد تعاقده مع البلجيكي يوري تيليمانس لاعب وسط ليستر سيتي، في صفقة انتقال حر.