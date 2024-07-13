أفلام الأنيميشن تسيطر على إيرادات السينما العالمية

*«أنا فهلوى» و«ماكسين» و«صوت الأمل» تنضم للقائمة فى أول أسبوع عرض

*تراجع «راكبو الدراجات» و«كبش فداء» فى السباق

سيطرت أفلام الأنيميشن والرسوم المتحركة على إيرادات السينما العالمية فى عطلة نهاية الأسبوع، حيث استحوذت أفلام الأنيميشن على 105 ملايين دولار، من إيرادات شباك تذاكر، فيما حققت باقى الأفلام 46 مليون دولار فقط.

وتصدر الجزء الرابع من فيلم الأنيميشن «أنا فهلوى - Despicable Me»، قائمة إيرادات شباك تذاكر السينما العالمية، محققا فى أسبوع طرحه الأول 75 مليون دولار، وبلغ إجمالى إيراداته 230 مليون دولار و967 ألفا.

الفيلم من تأليف مايك وايت، وإخراج كريس رينواد، وقام بأداء الأصوات كل من ستيف كوجان، وستيف كاريل، وكريستين ويج، وميراندا كوسجروف، وبيير كوفين، وويل فيرل، وكلوى فينمان، وستيفن كولبيرت، وصوفيا فيرجارا، وجوى كينج، ودانا جاير. وتبدأ أحداثه بعدما تنجب زوجة (جرو) طفلهما الأول، ويواجه العديد من التحديات العائلية، تزامنا مع هروب المجرم (ماكسيم لو مال)، والذى يقرر الانتقام من عدوه اللدود (جرو).

وبعد استحواذه على صدارة قائمة إيرادات شباك تذاكر السينما لثلاثة أسابيع متتالية، تراجع للمركز الثانى، الجزء الثانى من فيلم الأنيميشن «قلبا وقالبا - Inside Out»، وذلك فى رابع أسبوع من طرحه، محققا 30 مليون دولار و314 ألفا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا مليار دولار و219 مليون و793 ألفا.

الفيلم من تأليف ميج ليفوف، وإخراج كيلسى مان، وقام بأداء الأصوات كلا من ديان لين، ومايا هوك، وتونى هال، وإيمى بويلر، وليزا لابيرا، وفيليس سميث، ولويس بلاك، وكايتلين دياس، وبوبى موينيهان، وبولا باوندستون، وديف جويلز، وفرانك أوز، وليلمار، وإيفيت نيكول براون، وآيو إدبيرى. ويتبع العمل رايلى فى مرحلة المراهقة، حيث تستكشف العديد من المشاعر الجديدة مثل القلق والحسد.

وتواجد فى المركز الثالث فيلم الدراما والرعب «مكان هادئ: اليوم الأول - A Quiet Place: Day One»، حيث حقق فى ثانى أسبوع من طرحه 20 مليون دولار و605 آلاف، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 177 مليون دولار و764 ألفا.

الفيلم من تأليف مايكل سارنوسكى، وسكوت بك، وبريان وودز، وجون كراسينسكي، وإخراج مايكل سارنوسكى، وبطولة لوبيتا نيونجو، ودجيمون هونسو، وأليكس وولف، وجينيفر وودوارد، وإيليا أنجفارى، وكين إيدين، وألكساندر جون، وجوزيف كوين، وزاى دومو ارتيست، ودينيس أوهير، وجوناثان سبارو. ويستكشف العمل بدايات نهاية العالم، بظهور مخلوقات مفترسة، وكيف أصبح على البشر العيش فى هدوء تام ليتمكنوا من تفادى تلك المخلوقات المميتة، وتتوالى الأحداث.

واستطاع فيلم الجريمة والرعب «ماكسين – MaXXXine»، أن يتواجد فى المركز الرابع، فى أول أسبوع من طرحه، محققا 6 ملايين دولار و705 آلاف، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 7 ملايين دولار و795 ألفا.

الفيلم من تأليف وإخراج تى ويست، وبطولة ميا جوث، وإليزابيث ديبيكى، وموسى سومنى، وميشيل موناجان، وبوبى كانافال، وليلى كولينز، وهالزى، وجيانكارلو إسبوسيتو، وكيفين بيكون، وأولى لاتوكيفو، ونيد فون، وديبورا جيفنر، وكلوى فارنورث، وناعومى فان، وتشارلى روان ماكين. وتدور أحداث الفيلم فى هوليوود عام 1980، عندما تحصل الممثلة الصاعدة (ماكسين مينكس) على فرصة عمرها، ولكن يظهر قاتل متسلسل يطاردها.

وحل فى المركز الخامس، الجزء الرابع من فيلم الأكشن والكوميديا «فتيان أشقياء - Bad Boys»، محققا فى خامس أسبوع من طرحه 6 ملايين دولار و651 ألفا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 360 مليون دولار و255 ألفا.

الفيلم من تأليف كريس بريمنر، وجورج جالو، وإخراج بلال فلاح، وعادل العربي، وبطولة ويل سميث، ومارتن لورانس، وفانيسا هادجنز، وألكسندر لودفيج، وباولا نونيز، وإريك دان، وإيوان جروفود، وجاكوب سكايبيو، وميلانى ليبورد، وتاشا سميث، وتيفانى هاديش، وجو بانتوليانو، وريا سيهورن، وجينا كانيل، وديريك روسو، وجون سالى، وبيانكا بيثون، ودى جى خالد، وكوين هيمفيل، ودينيس جرين، ومايكل باى.

وجاء فى المركز السادس، فيلم الدراما الغربية «الأفق: الملحمة الأمريكية - Horizon: An American Saga»، محققا فى ثانى أسبوع من طرحه 5 ملايين دولار و361 ألفا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 22 مليون دولار و629 ألفا.

الفيلم من تأليف كيفن كوستنر، وجون بيرد، وإخراج كيفن كوستنر، وبطولة كيفن كوستنر، وجينا مالون، وإيزابيل فورمان، وسيينا ميلر، وآبى لى، وجيمى كامبل باور، وويل باتون، ومايكل روكر، وجيوفانى ربيسى، وجيف فاهى، وسام ورثينجتون، ولوك ويلسون، ومايكل أنجارانو، وتوماس هادن شيرش، ودانى هيوستن. ويسلط العمل الضوء على فترة الـ15 عاما ما قبل وبعد الحرب الأهلية، والتى تضمنت العديد من الأحداث التاريخية فى الغرب الأمريكى.

وتواجد فى المركز السابع، الفيلم الدرامى «صوت الأمل: قصة أستطيع الهرولة - Sound of Hope: The Story of Possum Trot»، والذى حقق فى أول أسبوع من طرحه 3 ملايين دولار و78 ألفا عالميا.

الفيلم من تأليف جوشوا ويجل، وريبيكا ويجل، وإخراج جوشوا ويجل، وبطولة نيكا كينج، وديميتريوس جروس، وإليزابيث ميتشل، وديانا بابنيكوفا، وجيليان ريفز، وقيسى جى برادلي. والفيلم مأخوذ من قصة حقيقية، لـ«دونا» والقس «دبليو سى مارتن» وكنيستهما فى شرق تكساس، حيث قامت 22 عائلة بتبنى 77 طفلا من نظام الحضانة المحلى، مما أشعل حركة للأطفال الضعفاء فى كل مكان.

وحل فى المركز الثامن، فيلم الأكشن والمغامرة الهندى « كالكى 2898 ميلادى - Kalki 2898 AD»، والذى حقق فى ثانى أسبوع من طرحه مليون دولار و834 ألفا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 9 ملايين دولار و818 ألفا.

الفيلم من تأليف وإخراج ناج آشوين، وبطولة برابهاس، وأميتاب باتشان، وكمال حسان، وديبيكا بادكون، وديشا باتانى.

وجاء فى المركز التاسع، فيلم الجريمة والدراما «راكبو الدرجات - The Bikeriders»، محققا فى ثالث أسبوع من طرحه مليون دولار و280 ألفا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 29 مليون دولار و711 ألفا.

الفيلم من تأليف جيف نيكولز، ودانى ليون، وإخراج جيف نيكولز، وبطولة توم هاردى، وأوستن روبرت باتلر، وجودى كومر، ومايكل شانون، ومايك فايست، وبويد هولبروك، ودامون هاريمان، وبوو ناب، وإيمورى كوهين، وكارل جولسمان، ونورمان ريديس، وبول سباركس، وهابى اندرسن. ويتبع العمل حياة مجموعة من الأشخاص فى وسط غرب الولايات المتحدة، ورحلتهم فى تأسيس ناد خاص براكبى الدراجات النارية.

وتذيل القائمة، فيلم الأكشن والكوميديا «كبش فداء - The Fall Guy»، محققا فى عاشر أسبوع من طرحه 870 ألف دولار، وبلغ إجمالى إيراداته عالميا 177 مليون دولار و15 ألفا.

الفيلم من تأليف درو بيرس، وغلين أ. لارسون، وإخراج ديفيد ليتش، وبطولة رايان جوسلينج، وإيميلى بلانت، وهانا وادنجهام، وآرون تايلور جونسون، وتيريزا بالمر، وستيفانى هسو، ووينستون دوك، ولى ماجورز. وتدور أحداث الفيلم حول (كولت سيفرز)، مؤدى المشاهر الخطيرة بالسينما، ويقرر بعد اعتزاله وابتعاده عن الساحة الفنية لظروف صحية، العودة إلى مجال الفن عبر بوابة فيلم ضخم الإنتاج تُخرجه حبيبته السابقة.