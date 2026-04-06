أسوشيتد برس: ضربات إيرانية تصيب حيفا

قالت خدمات نجمة داوود الحمراء والإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين إن هناك موقعين تم الإبلاغ عن إصابتهما بصواريخ إيرانية في مدينة حيفا شمالي إسرائيل.

وتظهر لقطات فيديو قدمتها نجمة داوود الحمراء للمواقع المتضررة نيرانا مشتعلة وسيارات مدمرة فيما يبدو أنها منطقة سكنية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه إصابات مباشرة أم أضرار ناجمة عن سقوط شظايا جراء عمليات الاعتراض.

وتأتي الضربات الصاروخية بعد يوم من هجوم آخر من إيران أصاب أيضا منطقة سكنية في حيفا، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

ولا يزال شخصان محاصرين تحت الأنقاض الناجمة عن هجوم الأحد ولا يزال مصيرهما مجهولا.

وفي غضون ذلك، حذر الجيش الإسرائيلي السكان صباح اليوم الاثنين من وابل صواريخ آخر قادم من إيران وهو التنبيه الثالث من نوعه لهذا اليوم.