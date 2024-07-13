رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني: جرت عدة محاولات لاغتيال بوتين

قال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني كيريلو بودانوف، اليوم السبت، إنه كانت هناك عدة محاولات لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقل موقع "نيو فويس" الأوكراني عن بودانوف قوله: "لكن كما ترون، لم تكلل بالنجاح". ولم يذكر الجنرال أساس ادعائه، كما لم يشر إلى ما إذا كان جهاز الاستخبارات الذي يقوده أم جهاز آخر هو الذي اشترك في الخطط.

يذكر أن بودانوف أدلى من قبل بتصريحات استفزازية كنوع من أنواع الحرب النفسية. ورد الكرملين بإيضاح من المتحدث باسمه دميتري بيسكوف أن سلامة الرئيس ستكون محمية. ونقلت عنه وكالة أنباء "تاس" قوله إن "التهديد من نظام كييف واضح."

ولا يعرف إلا القليل عن محاولات الهجوم على بوتين خلال فترته الطويلة في السلطة. وذكر بودانوف أنه كانت هناك في مايو 2022 محاولة لرجال من القوقاز لاغتيال بوتين وفشلت، بعد فترة قصيرة من أمره بشن هجوم شامل على أوكرانيا.