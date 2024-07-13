مفوض وكالة أونروا يدعو إلى التوصل لحل سياسي ينهي الحرب على قطاع غزة

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إن الوكالة لديها أموال لمواصلة العمل حتى سبتمبر المقبل.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أضاف لازاريني: «عملنا بلا كلل مع الشركاء لاستعادة الثقة في الوكالة، بعد أن علقت دول عدة تمويلها في أعقاب مزاعم إسرائيلية بحق أونروا».

وذكر أن 45 شاحنة مساعدات تدخل يوميا قطاع غزة، مشيرًا إلى أن «ذلك العدد أقل بكثير مما يحتاجه القطاع المحاصر».

وشدد على أهمية التوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب المستمرة على القطاع منذ أكثر من 9 أشهر، وإلا «ستتم التضحية بجيل كامل من الشباب والأطفال» في غزة.

من جهته، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، الجهات المانحة تمويل الأونروا، محذرًا في مؤتمر للمانحين، من أن الفلسطينيين الذين يعانون سيفقدون «شريان حياة حيويا» من دون الوكالة الأممية.

وأضاف: «دعوني أكون واضحا، لا يوجد بديل للأونروا، وفي الوقت الذي اعتقدنا فيه أن الأمور لا يمكن أن تصبح أسوأ في غزة، يتم دفع المدنيين بطريقة مروعة إلى دوائر جحيم أعمق».