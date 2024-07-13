إليسا: لا أقبل أن أكون زوجة ثانية وهذه الفكرة ظالمة للمرأة

قالت المطربة إليسا، إن فكرة الزوجة الثانية دائما ما تكون ظالمة للمرأة إلا إذا توفرت ظروف معينة. وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «بيت السعد» الذي يُقدمه الفنانان الشقيقان عمرو وأحمد سعد، عبر شاشة «mbc مصر»، وعُرضت مساء السبت، أن هذا الأمر مباح في الإسلام لكنّ الجيل الجديد لم يعد يُقدم على ذلك بكثرة.

وأشارت إلى أنها توافق على أن يتزوج الرجل بأخرى وألا يترك الأولى إذا لم يكن هناك أطفال بينهما.

ولفتت إلى أن الزوجة قد تكون مُجبرة في بعض الأحيان على القبول بأن يتزوج عليها زوجها، وذلك منعا لخوض غمار تجربة الطلاق. وعن نفسها، أوضحت إليسا أنها لا تقبل أن تكون زوجة ثانية حتى لو جمعتها علاقة حب بشخص متزوج، مؤكدة أن ثقافتها خالية من الزوجة الثانية.

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