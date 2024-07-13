حماس: جميع ضحايا مجزرة خان يونس مدنيون والهجوم يمثل تصعيدا خطيرا

قال القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري، إن الادعاءات الإسرائيلية بأن هدف الغارات العنيفة على خان يونس هو القضاء على القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، مجرد «هراء» وتهدف لتبرير المجزرة المروعة في المدينة.

وأضاف في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم السبت، أن جميع ضحايا الغارة مدنيون، مؤكدا أن «ما حدث بمثابة تصعيد خطير في حرب الإبادة التي تُشن بدعم أمريكي ووسط صمت عالمي».

وذكر أن «المجزرة بمدينة خان يونس، تُظهر أن إسرائيل غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار».

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن «جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين في منطقة النُّص بخان يونس (جنوب قطاع غزة)، حيث خلفت هذه المجزرة المروّعة أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني، في حصيلة أولية».

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، أن «الطواقم الحكومية والإغاثية مازالت تنتشل عشرات الشهداء والجرحى حتى هذه اللحظة من مكان القصف والاستهداف»، مشيرًا إلى أن «هذه المجزرة تأتي بالتزامن مع عدم وجود مستشفيات تستطيع استقبال هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى، وبالتزامن مع تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية في قطاع غزة».

وذكر أن «هذه المجزرة تأتي بعد ارتكاب الاحتلال مجازر مروّعة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى، وفي أحياء مدينة غزة ومخيمات الوسطى، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيدٍ مما يرفع أعداد الشهداء بشكل متلاحق ومتسارع».

وأدان بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المجزرة الكبيرة والمجازر المستمرة بحق المدنيين، وكذلك اصطفاف الإدارة الأمريكية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر المروّعة ضد المدنيين.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية؛ لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.