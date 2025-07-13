ضبط 11 ألف قطعة شوكولاتة منتهية الصلاحية بالغربية

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الغربية حملات رقابية موسعة ومفاجئة على الأسواق، ومنافذ بيع الأغذية، ومصانع التصنيع الغذائي، والمخازن بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار تشديد الرقابة على الغذاء، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات، التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة برئاسة المهندسة حنان عامر، مدير فرع سلامة الغذاء بالغربية، عن ضبط كميات ضخمة من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها 11 ألف قطعة شوكولاتة منتهية الصلاحية، و600 كيلوغرام من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المطاعم.

وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، أن الهيئة لن تتهاون مع أي تجاوز أو مخالفة تمس صحة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية، للضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه العبث بصحة الناس، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وفورية ضد أي مخالف.

من جانبها، أوضحت المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة أطلقتها الهيئة، مشيرة إلى أن فرق التفتيش تعمل على تتبّع سلسلة تداول الغذاء من المصدر وحتى المستهلك النهائي، مع تطبيق أعلى معايير السلامة والاشتراطات الصحية، لضمان وصول منتجات غذائية آمنة وسليمة إلى المواطنين.