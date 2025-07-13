تنفيذا لتوجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقد اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع المدني، برئاسة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية، وقائد قوة الأمن الداخلي «لخويا»، ورئيس مجلس الدفاع المدني، بمشاركة ممثلي الجهات المختصة، وذلك بهدف تحديد وتقييم الأضرار الناجمة عن اعتراض الصواريخ الإيرانية وتعويض المتضررين من المواطنين والمقيمين.

وأوضحت وزارة الداخلية القطرية، في بيان اليوم، أن المجلس اطلع على التدابير العاجلة التي سبق اتخاذها، واعتمد آليات محددة دخلت حيز التنفيذ مباشرة، لضمان سرعة تنفيذ تلك التوجيهات السامية والإسهام في معالجة آثار ذلك الحدث.

وأظهرت صور التقطت عبر الأقمار الصناعية، الجمعة، أن الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر أصاب قبة مثلثية تضم معدات يستخدمها الأمريكيون للاتصالات الآمنة.

وبعد ساعات من نشر وكالة «أسوشيتد برس» للتقرير، أقر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) شون بارنيل، بأن صاروخا باليستيا إيرانيا أصاب القبة.

وجاء الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية خارج العاصمة القطرية الدوحة يوم 23 يونيو الماضي، ردا على القصف الأمريكي لثلاثة مواقع نووية في إيران.

وأدى الهجوم إلى إعلان وقف إطلاق النار بوساطة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما وضع حدا للحرب بين إيران وإسرائيل والتي استمرت 12 يوما.