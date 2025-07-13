 جامعة القاهرة الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025-2026 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جامعة القاهرة الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025-2026

عمر فارس
نشر في: الأحد 13 يوليه 2025 - 12:32 م | آخر تحديث: الأحد 13 يوليه 2025 - 12:32 م

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن المصروفات الدراسية المعتمدة للعام الجامعي 2025/2026، وذلك في إطار التزامها بتوفير تعليم جامعي متميز يواكب متطلبات سوق العمل، ويوازن بين جودة العملية التعليمية وتكاليفها الفعلية، وبمراعاة الضوابط التي وضعها مجلس الجامعات الأهلية.

وأكدت الجامعة أن سداد المصروفات سيأتي لاحقا على قبول الطلاب بالبرامج الدراسية التي يصدر القرار الوزاري ببدء الدراسة بها، وبعد إعلان نتيجة تنسيق القبول للجامعات الأهلية، وقد تقرر أن يتم السداد على دفعتين لتيسير الإجراءات.

وشددت جامعة القاهرة الاهلية على المتعاملين معها ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية للجامعة للحصول على المعلومات الدقيقة. وفيما يلي روابط الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني.

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