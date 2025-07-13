تتنظم مؤسسة إبداع للفنون والثقافة بالتعاون مع مكتبة القاهرة الكبرى معرضا فنيا بعنوان "بداية"، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 15 يوليو الجارى، بقاعة المعارض في المكتبة.

يفتتح المعرض في السادسة مساء غد الاثنين، بحضور مجموعة من الشخصيات الفنية والمهتمين بالثقافة والفنون، ومنهم الدكتور محمد إسحق قطب، عميد كلية التربية الفنية بجامعة حلوان سابقاً، والدكتور نبيه العلقامي، أستاذ الإدارة والتشريعات بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، والأمين العام للجمعية المصرية لتشجيع وإقامة المشروعات الصغيرة لخريجي الجامعات، ويحيى رياض يوسف، مدير مكتبة القاهرة الكبرى.

يشارك في المعرض من الفنانين ضيوفا والأساتذة بكليات الفنون، ومنهم الدكتور سعيد سيد حسين أستاذ التصميم، والدكتورة مرفت السويفي أستاذة الخزف، والدكتور مرقص فارس أستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي، والدكتورة نجوان أنيس أستاذ النسيج المساعد بكلية التربية الفنية بالزمالك.

كما تشارك في المعرض الدكتورة بسمة شوقي أستاذة النحت والدكتورة أميرة عصام مدرس النحت بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، والدكتورة فاطمة عزت مدرس الرسم بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، والدكتور عماد بباوي مدرس الخزف والأيقونة القبطية بمعهد الدراسات القبطية بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس. ويشارك كضيف شرف الفنان روماني سعد، رائد فن المايكرو موزاييك.

وتستقبل مكتبة القاهرة الكبرى زوار المعرض يوميا من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء طوال أيام المعرض.

ويحمل المعرض عنوان "بداية" كتعبير عن انطلاقة فنية متجددة تعكس روح الإبداع لدى المشاركين، وتفتح المجال أمام تفاعل الجمهور مع أشكال متعددة من الفنون، وتؤكد المؤسسة في رسالتها على أهمية ربط الفنان بالمجتمع، ودعم التجارب الإبداعية، وتقديم نموذج ثقافي وفني يحتضن المواهب ويمنحها فرص للتعبير، في إطار بيئة محفزة وملهمة. المعرض يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية شاملة لمستقبل الفن التشكيلي المصري والعربي من خلال منصة تجمع بين العرض والتفاعل، وتعزز من قيمة الفنون في الحراك الثقافي المعاصر.

يذكر أن إبداع للفنون والثقافة، مؤسسة لا تهدف للربح، وتسعى إلى توثيق وتعزيز دور الفن التشكيلي، وذلك من خلال موسوعة إلكترونية شاملة تضم أعمال الفنانين، ورموز الفن التشكيلي، كما تقدم المؤسسة ورش عمل ودورات تدريبية في مجالات متنوعة كالفن والموسيقى والأدب، بإشراف أساتذة جامعات ومحاضرين وفنانين من داخل مصر وخارجها.