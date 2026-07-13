البحرين تعلن اعتراض وتدمير عدة هجمات جوية إيرانية صباح الاثنين

قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، إن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية، صباح اليوم الإثنين.

ونوهت في بيان، أن «إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين».

وأكدت أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية، مشيرة إلى أنها على أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

وأهابت بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني، والإبلاغ عنها فورًا.

وأوضحت أن «رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضمانًا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة».

وشددت على أن «تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني».

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، تنفيذ هجمات جديدة استهدفت قواعد ومواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن، في أحدث جولة من التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات من إعلان واشنطن انتهاء موجة جديدة من الضربات الجوية ضد أهداف إيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» عن الحرس الثوري أن الهجمات شملت قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن، ومركزًا لقيادة الطائرات الأمريكية المسيّرة في البحرين، إلى جانب قواعد جوية أخرى، من بينها قاعدة علي السالم في الكويت.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحرس الثوري أعلن استهداف قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين خلال ما وصفها بـ«المرحلة الثانية» من عملياته الردية، مضيفًا أن الهجوم على قاعدة الأمير حسن في الأردن أدى، بحسب روايته، إلى إشعال خزانات وقود ومستودعات ذخيرة باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة.

وأكد الحرس الثوري أن هذه الهجمات تأتي ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت قواعد ومنشآت عسكرية على الساحل الإيراني، مشيرًا إلى أن عملياته العسكرية «لا تزال مستمرة».