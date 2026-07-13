مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 5 آخرين جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على موسكو

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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 5 آخرين جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية قرب موسكو.

وقال حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، في بيان عبر قناته على منصة "ماكس"، إن أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية صدت هجوما شنته 81 طائرة مسيرة على المنطقة.

وجاء في البيان: "الليلة الماضية، صدت قوات الدفاع الجوي وأنظمة الحرب الإلكترونية هجوما آخر شنته طائرات مسيرة على منطقة موسكو، حيث تم إسقاط 81 طائرة مسيرة فوق المنطقة"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف فوروبيوف "للأسف، سقط ضحايا. لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 3 آخرون في بلدة بيونيرسكي قرب مدينة إسترا إثر سقوط طائرة مسيرة".

كما أصيب شخصان في سولنيشنوجورسك، بعدما اصطدمت طائرة مسيرة بمبنى سكني، بحسب ما أفاد به فوروبيوف.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 342 طائرة مسيرة أوكرانية في عدة مناطق خلال الليل.

ولم تقدم الوزارة، كما هو الحال في معظم بياناتها بشأن الهجمات الجوية، أي معلومات عن الضربات التي ربما نجحت في اختراق الدفاعات الجوية الروسية.