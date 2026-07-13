أعلن نادي مانشستر يونايتد تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط البرازيلي أندري سانتوس، قادمًا من تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع سانتوس عقدًا يمتد لمدة خمسة مواسم، ليستمر مع "الشياطين الحمر" حتى صيف عام 2031، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة الصفقة بلغت نحو 50 مليون يورو.

وأعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام إلى مانشستر يونايتد، قائلًا في فيديو تقديمه: "منذ كنت صغيرًا وأنا أحلم بهذه اللحظة. التاريخ والمسؤولية التي تأتي مع هذا الشعار هما السبب في وجودي هنا".

وأضاف: "لا أستطيع الانتظار للعب أمام هذه الجماهير الرائعة ومع هذا الفريق، والمساهمة في صناعة ذكريات جديدة".

وتابع الدولي البرازيلي: "أنا هنا لأجلب الطاقة، وأنافس، وأدفع الفريق إلى الأمام، وسأقدم كل ما لدي من أجل هذا النادي، لذلك أنا سعيد للغاية بوجودي هنا".

وكان سانتوس قد انضم إلى تشيلسي في بداية الموسم الماضي قادمًا من ستراسبورج، قبل أن يخوض موسمًا واحدًا بقميص "البلوز"، شارك خلاله في 47 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في واحدة من أبرز صفقات النادي هذا الصيف.