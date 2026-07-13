إندونيسيا تستهدف إصلاح إدارة النفايات في 40 مدينة بحلول عام 2028

قال الوزير المنسق للشئون الغذائية ذو الكفل حسن، إن الحكومة الإندونيسية حددت هدفا لمعالجة مشكلات إدارة النفايات في 40 منطقة حضرية كبرى على مستوى البلاد بحلول عام 2028.

وأوضح الوزير، خلال حديثه في وونوسوبو بمقاطعة جاوة الوسطى، أمس الأحد، إن هذه المبادرة الشاملة ستُنفذ على مراحل، مع إعطاء الأولوية لإنجازها في 24 مدينة، من بينها باليمبانج وميدان، العام المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا".

وأكد حسن، خلال حوار عام حول الأمن الغذائي والاستدامة البيئية قائلا: "سنتولى معالجة إدارة النفايات في نحو 50% من المدن المستهدفة بحلول عام 2027. وتتمثل الخطة في معالجة النسبة المتبقية البالغة 50% بحلول عام 2028."

وشدد على أن الحكومة تعتبر هذا البرنامج ضروريا لتحسين جودة الحياة في المجتمعات الحضرية، ولا سيما في جاكرتا وبيكاسي وسورابايا وباندونج وتانجيرانج وبالي.

ولهذا الغرض، لفت الوزير إلى أن الحكومة تهدف إلى إعطاء الأولوية لمعالجة مواقع طمر النفايات التي تستقبل أكثر من ألف طن متري من النفايات يوميا، ولا سيما مكب بانتر جيبانج في بيكاسي، بمقاطعة جاوة الغربية، وجاتيوارينجين في تانجيرانج، بمقاطعة بانتن.

ورأى الوزير أن إصلاح أنظمة إدارة النفايات يُعد أمرا بالغ الأهمية ليس فقط للحفاظ على نظافة المدن، بل أيضا للحد من التدهور البيئي، مشيرا إلى مخاطر التلوث في الأنهار والمناطق الساحلية والبحار.