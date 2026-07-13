نقيب المهندسين: إسقاط عضوية المتغيبين 3 مرات عن اجتماعات اللجان والمجالس

واصل الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، بمشاركة الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة، عقد اللقاء الأسبوعي الدوري مع أعضاء الجمعية العمومية، في إطار الحرص على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المهندسين، والوقوف عن قرب على أبرز المشكلات التي تواجههم في مختلف الملفات الخدمية والمهنية، والعمل على إيجاد حلول جادة وسريعة لها.

وبحسب بيان للنقابة، شهد اللقاء طرح عدد من الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالخدمات النقابية المختلفة، حيث حرص نقيب المهندسين على الاستماع إلى جميع الشكاوى، موجهًا الإدارات المختصة بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها في أسرع وقت.

وأكد الدكتور المهندس محمد عبدالغني أهمية هذه اللقاءات الأسبوعية، لما تمثله من تواصل مباشر وصريح مع المهندسين، وما تسهم به في بناء جسور من الثقة والشفافية، مشددًا على أنه يتعامل مع جميع المطالب والشكاوى بجدية تامة، واضعًا مصلحة المهندس في مقدمة أولوياته، مع التأكيد على متابعة تنفيذ الحلول على أرض الواقع.

وردًا على أحد الأسئلة المتعلقة بتشكيل اللجان، أكد نقيب المهندسين أن اختيار أعضائها جاء وفقًا لمعايير الخبرة والكفاءة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الكفاءات الهندسية وتحقيق أفضل أداء، مشددًا على أن أعمال اللجان ستخضع لمتابعة دقيقة وتقييم مستمر.

وأوضح أنه سيتم تطبيق أحكام القانون واللوائح المنظمة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه اعتمد قرارًا يقضي بإسقاط عضوية أي عضو يتغيب عن حضور ثلاث جلسات، سواء لاجتماعات اللجان أو الشعب أو مجلس النقابة، وذلك تحقيقًا لمطلب واضح وثابت للجمعية العمومية، وبما يضمن الالتزام والانضباط وفاعلية العمل النقابي.

ومن جانبه، أكد الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تعزيز ثقافة الحوار مع أعضاء الجمعية العمومية، وتمثل منصة حقيقية لعرض التحديات ومناقشة الحلول بشكل مباشر وشفاف، مؤكدًا أن جميع الشكاوى المتعلقة بالخدمات النقابية تتم دراستها بعناية والعمل على حلها، وأن المقترحات التي تُطرح خلال هذه اللقاءات تحظى باهتمام كبير.

وأشار أبو زيد إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة العمل داخل النقابة، من خلال تحديث آليات تقديم الخدمات، والعمل على تطوير منظومة التحول الرقمي، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة ومرونة.