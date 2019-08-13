صلاح يقود قائمة ليفربول في السوبر الأوروبي

تواجد محمد صلاح على رأس قائمة فريقه ليفربول الإنجليزي لمواجهة تشيلسي، غدا الأربعاء، في مباراة السوبر الأوروبي.

وأعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول قائمة تضم 22 لاعبا بخلاف صلاح، وهم فابينيو، فيرجيل فان دايك، جورجينيو فاينالدوم، جيمس ميلنر، نابي كيتا، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني، جو جوميز، حارس المرمى أدريان، جوردان هندرسون، أليكس شامبرلين، آدم لالانا، لونيرجان، شيردان شاكيري، بريوستر، روبرتسون، ديفوك أوريجي، جويل ماتيب، هوفر، كيليهر، ألكسندر أرنولد وإليوت.

ويخوض ليفربول المباراة بصفته حامل لقب دوري الأبطال بالفوز على توتنهام 2-0، بينما فاز تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" بالتغلب على جاره اللندني أرسنال بنتجة 4-1.

ويتطلع صلاح للفوز بلقبه الأوروبي الثاني بقميص الليفر مستفيدا من البداية القوية لفريقه في بطولة الدوري بالفوز على نوريتش سيتي 4-1 يوم الجمعة الماضي، واستغلال سوء الحالة الفنية والمعنوية لتشيلسي الذي سقط برباعية دون رد أمام مانشستر يونايتد في قمة الجولة الأولى من البريميير ليج.