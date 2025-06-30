قناة الأهلي تكشف حقيقة العروض الأوروبية لزيزو

أكد أحمد شوبير، الإعلامي بقناة الأهلي أنه لا صحة لما يتردد عن وجود عروض خارجية لأحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول بالنادي خلال الفترة الحالية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في الساعات القليلة الماضية إلى وجود عروض تركية لأحمد سيد زيزو، وذلك بعد أسابيع قليلة من انتقاله إلى صفوف الأهلي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة الأهلي: "البعض يقول إن زيزو سينتقل إلى الدوري التركي.. وكيل زيزو هو والده، وهو من قاد المفاوضات مع النادي الأهلي، ونجحت أشد نجاح".

وأضاف: "أحمد سيد زيزو في أول ظهور له في كاس العالم للأندية تشعر وكأنه مولود في النادي الأهلي، وهذا أمر يغضب الكثيرين بالتأكيد".

وتابع: "زيزو سعيد للغاية بتواجده في الأهلي، واللاعبون يحبونه جدًا، ومشاركته كانت رائعة في كأس العالم للأندية، وإيجابية وفعالة".

وأتم أحمد شوبير تصريحاته قائلًا: "لا يوجد عرض من تركيا أو بلجيكا أو ألمانيا لأحمد سيد زيزو.. وهو يعرف أنه في ناد محترف وكبير، وشعر بذلك جيدًا، وشارك في كأس العالم للأندية لأول مرة في مسيرته".