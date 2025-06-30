هاني رمزي: يجب مناقشة ملف شيكابالا داخل الغرف المغلقة

أكد هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق، أن مناقشة ملف اعتزال شيكابالا لاعب الزمالك يكون في الغرف المغلقة وليس عبر السوشيال ميديا، مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بمجلس الإدارة والمدير الرياضي ولجنة التخطيط، ولابد أن يعمل الثلاثي بشكل متناسق تمامًا، حتى لا يحدث التضارب في القرارات.

وقال هاني رمزي عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار : الأفضل أن يجلس الجميع على طاولة الاجتماعات في سرية تامة، ويتم مناقشة أمر شيكابالا داخل غرفة مغلقة، ولا يجب أن يصل حجم المناقشات إلى اللاعب نفسه.. وبالتأكيد رأي اللاعب من الممكن أن يتم مناقشته، لكن في النهاية يتم اتخاذ القرار الأفضل لمصلحة نادي الزمالك.

وأضاف: شيكابالا داخل الزمالك له دور كبير داخل وخارج الملعب، لكن هناك جزئية منقوصة داخل النادي حاليًا، وهي عدم وجود مدير فني قادر على حسم الملفات الخاصة بفريق الكرة.. وهناك أمور ترتبط بمدى الجهد الذي يقدمه في الفريق ومدى إفادة الزمالك داخل المستطيل الأخضر.

وأكمل: الأهلي يحقق أرباح مالية من الفوز بالبطولات، والحصول على حقوق رعاية بمبالغ كبيرة، والنادي فتح فروع للاكاديميات في الولايات المتحدة وكندا.

وزاد: الأهلي لديه العديد من مصادر الدخل سواء الفروع الكثيرة أو فلوس الرعاية وغيرها من الأمور، وبالتالي فأنه ينجح في الصرف على فريق الكرة بشكل جيد.

وواصل: الأندية التي تعتمد على أشخاص بالتأكيد أمر غير جيد، يجب على نادي الزمالك أن يبحث عن مصادر مستمرة للدخل المالي من أجل الانفاق على الانشطة الرياضية.. ولابد أن يتم إنشاء شركة الكرة في الزمالك.