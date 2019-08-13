 مصادر يمنية: ميليشيات الحوثي تفتح جبهة جديدة باتجاه يافع بمحافظة لحج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصادر يمنية: ميليشيات الحوثي تفتح جبهة جديدة باتجاه يافع بمحافظة لحج

عدن - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 11:42 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 11:43 ص

 

أفادت مصادر يمنية بأن ميليشيات الحوثي الانقلابية فتحت في وقت مبكر من فجر اليوم /الثلاثاء/ جبهة جديدة باتجاه منطقة يافع التابعة لمحافظة لحج في جنوب اليمن انطلاقا من محافظة البيضاء وسط اليمن؛ وذلك لأول مرة منذ بداية انقلاب الحوثيين على الشرعية في 2014.

وأشارت المصادر، حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية، إلى أن ميليشيات الحوثي شنت هجوما واسعا باتجاه منطقة السر في يافع، لافتة إلى أن معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة تدور في هذه الأثناء، حيث تتصدى قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني لهذا الهجوم.

وأوضحت أن ميليشيات الحوثي تهاجم أيضا مواقع عسكرية باتجاه جبل صبر ومنطقة ريشان في شمال شرق يافع، مؤكدة أنه تم الدفع بتعزيزات من المقاومة الجنوبية إلى الجبهة في يافع لمواجهة هجوم الميليشيات الحوثية.

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