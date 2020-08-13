 محافظ البحيرة: الاشتباه في إصابة 3 حالات بكورونا خلال انتخابات مجلس الشيوخ - بوابة الشروق
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محافظ البحيرة: الاشتباه في إصابة 3 حالات بكورونا خلال انتخابات مجلس الشيوخ

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة

نشر في: الخميس 13 أغسطس 2020 - 2:20 ص | آخر تحديث: الخميس 13 أغسطس 2020 - 2:20 ص

قال هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن انتخابات مجلس الشيوخ جرت بدون أي شكاوى، نظرًا للسيطرة الكاملة لرجال الداخلية على العملية الانتخابية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حبايب مصر» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أنه تم التعامل بجدية وحزم مع التصرفات غير اللائقة من قبل بعض الأشخاص، مؤكدًا الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأعلن عن اكتشاف ثلاث حالات اشتباه بكورونا؛ مُنعوا من الدخول للجان الانتخابية، لافتًا إلى زيادة إقبال النساء والشباب للإدلاء بأصواتهم.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن فرز الأصوات، بدأ في تمام الساعة التاسعة والنصف.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل، انتهاء التصويت في اليوم الثاني والأخير من الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وغلق اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية في تمام الساعة التاسعة مساء مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته، وبدء عمليات الفرز داخل اللجان.


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